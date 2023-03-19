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Железнодорожный триллер: «Локомотив» без «люлей» не играет

Железнодорожный триллер: «Локомотив» без «люлей» не играет

Прошедшая неделя для главной команды РЖД выдалась богатой на события Проиграв «Арону», команде первого дивизиона, красно-зеленые затем выдали валидольный матч в чемпионате, одержав волевую победу над «Краснодаром» благодаря голу Артему Дзюбы.

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