«Бенфика» в 3-й раз вышла в 1/4 ЛЧ за последние 10 сезонов. Больше, чем «МЮ» (2)

«Бенфика» обыграла «Аякс» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). Лиссабонский клуб вышел в четвертьфинал турнира в третий раз за последние 10 сезонов.

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