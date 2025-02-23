Новая статья: Экспресс-тест внешнего SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps MSI неплохо заре...

Новая статья: Экспресс-тест внешнего SSD-накопителя MSI Datamag 20GbpsMSI неплохо зарекомендовала себя в роли производителя внутренних SSD, а теперь она расширила спектр своей продукции, добавив в ассортимент внешний накопитель с интерфейсом USB 3.