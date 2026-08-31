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Царьград

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Посольство РФ подтвердило: Таиланд претендует на членство в БРИКС

Посольство РФ подтвердило: Таиланд претендует на членство в БРИКС

Посольство России в Бангкоке заявило о восприятии Таиланда как сильного кандидата на вступление в БРИКС.

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