Москалькова предложила ускорить решение об алиментах для совершеннолетних детей

В России могут изменить закон об алиментах, пишет «Парламентская газета». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила ускорить внесение в Госдуму законопроекта, который позволит студентам получать алименты после 18 лет.
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