Сегодня в поселениях трех районов Астраханской области отключат газ

Причем у некоторых сельчан отключение растянется почти до полутора суток. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что астраханский филиал АО «Газпром газораспределение» 24 июля (а в Икрянинском районе и в последующие дни) проводит ремонтные работы в ряде населенных пунктов региона.