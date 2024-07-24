Сегодня в поселениях трех районов Астраханской области отключат газ

Причем у некоторых сельчан отключение растянется почти до полутора суток. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что астраханский филиал АО «Газпром газораспределение» 24 июля (а в Икрянинском районе и в последующие дни) проводит ремонтные работы в ряде населенных пунктов региона.
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