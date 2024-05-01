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Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер»

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржской команды продлит контракт до 2030 года.  – Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона.

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