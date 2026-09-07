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Царьград

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Смертельный приговор: почему скот в Иркутской области уничтожают, а не лечат?

Смертельный приговор: почему скот в Иркутской области уничтожают, а не лечат?

Здесь зафиксирована вспышка узелкового дерматита. Власти приняли жесткое решение — поголовье скота в очаге инфекции подлежит уничтожению.

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