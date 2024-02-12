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Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Одна девушка на свиданиях всегда платила за себя сама. Но расставшись с очередным ухажером, узнала о себе много нового.

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Комментарии
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Елена
Обошлось))))
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12 час.
Виктор Белогорцев
бред сумасшедшей самки знаю совершенно точно, что содержать троих несовершеннолетних детей дешевле чем одну работающую и сидящую на диете самку
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4 час.
Н
НС
очередной бред. Подобный случай скорее всего 1 на миллион(а то и ещё реже), а авторка это возводит в  систему, мол &quot;все и всегда они так&quot;. И по бабьи постоянно получается, что мужчина вечно должен - ей. всему бабьему миру, всему обществу. Только женщина - этакая принцесса. созданная порхать с цветка на цветок - уж она то никому ничего не должна. На деле слишком много вы возомнили о себе, корону с головы снять - глядишь и многие проблемы окажутся надуманными и сами по себе исчезнут. Для этого надо научиться ЛЮБИТЬ. И любить не за меркантильные интересы, а по настоящему. Нынешние разращённые,донельзя избалованные, с  завышенной самооценкой дамы уже и забыли, как это...
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