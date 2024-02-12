Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Н

НС

очередной бред. Подобный случай скорее всего 1 на миллион(а то и ещё реже), а авторка это возводит в систему, мол "все и всегда они так". И по бабьи постоянно получается, что мужчина вечно должен - ей. всему бабьему миру, всему обществу. Только женщина - этакая принцесса. созданная порхать с цветка на цветок - уж она то никому ничего не должна. На деле слишком много вы возомнили о себе, корону с головы снять - глядишь и многие проблемы окажутся надуманными и сами по себе исчезнут. Для этого надо научиться ЛЮБИТЬ. И любить не за меркантильные интересы, а по настоящему. Нынешние разращённые,донельзя избалованные, с завышенной самооценкой дамы уже и забыли, как это...