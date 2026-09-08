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В Румынии обвинили гражданина РФ в подготовке диверсии

В Румынии обвинили гражданина РФ в подготовке диверсии

Обвинения в якобы сборе фото- и видеоматериалов об узлах связи и военных объектах выдвинуты гражданину России, проживающему в Румынии, сообщает Служба информации Румынии (SRI) 8 сентября на официальном интернет портале.

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