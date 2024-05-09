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Как живут в самом дождливом городе мира. Дождь в Черапунджни идет полгода каждый день

Как живут в самом дождливом городе мира. Дождь в Черапунджни идет полгода каждый день

В Индии, на возвышенностях Шиллонгского плато, находится маленький город Черапунджи, где местные обитатели постоянно носят широкие бамбуковые шляпы, достаточно большие, чтобы защитить все тело от головы до пят.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Там живут,любители дождя ! Я бы не смог.
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12 час.
Элеонора Коган
Как же там живут?
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6 час.

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