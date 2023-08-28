ФОТО: КИРИЛЛ ЗЫКОВ / АГН "МОСКВА", ФОТО: LIGHTFIELD STUDIOS/SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ СТОЛБОВ В столице Прикамья уже четвертый месяц не утихает скандал: одна из тамошних элитных школ стала местом, где патриотам пришлось биться за детей с директором.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО
Комментарии
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Дмитрий Gold
Урал как всегда отжигает🤔
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13 час.
Михаил Гринжук
Пора уже этих фашистских либеральных сучек нагнуть раком и выкинуть на панель жопой торговать.А в школу вернуть нормальное русское обучение и патриотизм.А этих пиндосок и пидоров не х... вообще допускать к процессу обучения.
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13 час.
v
viach
Очевидно автор пособник описываемой директрисы. Мой коммент о том, что по директрисе и её заму тюрьма плачет убран без зазрения совести!
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7 час.
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