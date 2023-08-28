СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

Михаил Гринжук

Пора уже этих фашистских либеральных сучек нагнуть раком и выкинуть на панель жопой торговать.А в школу вернуть нормальное русское обучение и патриотизм.А этих пиндосок и пидоров не х... вообще допускать к процессу обучения.