Президент Республики Сербской отметил неправомерность решений главы МО БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул на пресс-конференции в Мрконич-Граде, что министр обороны в Совете министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукан Хелез не может и не принимает решения по военным вопросам в БиГ, 16 мая сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».