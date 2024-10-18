В Московском районе Петербурга прошел миграционный рейд, в результате которого 35 иностранцев оказались в отделе полиции.
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В Московском районе Петербурга прошел миграционный рейд, в результате которого 35 иностранцев оказались в отделе полиции.