Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели парня в ДТП с мигрантом в Новосибирске

Силовики тянули с возбуждением дела больше месяца, а водитель-иностранец до сих пор не изолирован.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело о гибели молодого человека в ДТП, вторым участником которого был водитель-мигрант.
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