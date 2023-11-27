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Царьград

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Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели парня в ДТП с мигрантом в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели парня в ДТП с мигрантом в Новосибирске

Силовики тянули с возбуждением дела больше месяца, а водитель-иностранец до сих пор не изолирован.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело о гибели молодого человека в ДТП, вторым участником которого был водитель-мигрант.

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