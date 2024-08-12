Театр абсурда
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Театр абсурда

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Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война

Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война

Юрий Кот   У нас есть неделя для перехода в контрнаступление, чтобы в Курской области не началась позиционная война.

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