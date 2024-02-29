Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!»

Популярная серия книг с картинками «Ты — вкусняшка!» превратилась в 3D-анимацию. Японо-китайский детский сериал уже очаровал юных зрителей в Поднебесной, Тайване и Корее, а теперь, наконец, добрался до Японии.
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