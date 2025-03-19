Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

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«Если вы не за столом, то вы в меню»: западные СМИ в шоке от переговоров Путина и Трампа

«Если вы не за столом, то вы в меню»: западные СМИ в шоке от переговоров Путина и Трампа

БлокнотРУ Переговоры президентов России и США стали центральной темой в ведущих мировых СМИ.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Пригласить еще за этот стол Китай и Индию, как равноправных партнеров, для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества, а не довольных Францию, Британию и иже с ними вписать в меню.....     :-)
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19 час.
карюкалов вячеслав
Це зрада западная.
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14 час.
Александр
Это верно.
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8 час.
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