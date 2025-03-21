«Запорожская АЭС — это территория РФ». Зеленский сдаёт атомные электростанции Украины под контроль США

Британское издание Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщило, что США хотят выбить для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе потенциально забрать украинские АЭС под свой контроль.
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