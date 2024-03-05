Военкор Коц сообщил об атаке на корабль ЧФ "Сергей Котов": "История без хеппи энда"

Александр Коц рассказал об охоте ВСУ за патрульным кораблем Черноморского флота "Сергей Котов".Вооруженные силы Украины целенаправленно и как минимум четырежды предпринимали атаки на патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", последняя могла оказаться, увы, результативной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии