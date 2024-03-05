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Военкор Коц сообщил об атаке на корабль ЧФ "Сергей Котов": "История без хеппи энда"

Военкор Коц сообщил об атаке на корабль ЧФ "Сергей Котов": "История без хеппи энда"

Александр Коц рассказал об охоте ВСУ за патрульным кораблем Черноморского флота "Сергей Котов".Вооруженные силы Украины целенаправленно и как минимум четырежды предпринимали атаки на патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", последняя могла оказаться, увы, результативной.

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