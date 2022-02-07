Сотрудник пресс-службы УМВД России по Магаданской области принял участие в Чемпионате России по пауэрлифтингу

В состязаниях, проходивших в городе Екатеринбурге Свердловской области с 1 по 7 февраля 2022 года, участвовало более 80 спортсменов из 38 регионов страны, в том числе - 15 Мастеров спорта международного класса и 49 Мастеров спорта России.
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