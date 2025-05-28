Пенсионеры, готовьтесь! 17 897 рублей на карту «Мир» — где подать документы? Ирэн ОрлонскаяНеработающие пенсионеры столицы, чьи доходы не превышают 17 897 рублей, смогут рассчитывать на пособие, которое будет зачислено на их карты «Мир».
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