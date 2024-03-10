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Лидер "Патриотов" Филиппо: Франция и Прибалтика не имеют общих интересов

Лидер "Патриотов" Филиппо: Франция и Прибалтика не имеют общих интересов

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов.

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