Лидер "Патриотов" Филиппо: Франция и Прибалтика не имеют общих интересов

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов.