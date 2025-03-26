В Абхазии ответили на попытки Грузии запретить прямые рейсы с Россией

МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Так республика ответила на попытки грузинской стороны запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме, сообщает ТАСС.