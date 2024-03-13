В Донецкой Народной республике рассказали о бегстве украинских солдат из Невельского.Армия Незалежной не выдержала натиска русских войск и сбежала из населённого пункта Невельское Донецкой Народной Республики.
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