У екатеринбургской сети «Жизньмарт» не останется поставщиков: закроют всех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко в своем телеграм-канале призвал федеральные сети не усугублять ситуацию с закрытием фабрик-поставщиков его магазина и не штрафовать производства.
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