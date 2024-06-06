У екатеринбургской сети «Жизньмарт» не останется поставщиков: закроют всех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко в своем телеграм-канале призвал федеральные сети не усугублять ситуацию с закрытием фабрик-поставщиков его магазина и не штрафовать производства.