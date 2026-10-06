Шторм в Финляндии обнулил цены на электричество

В Финляндии 6 октября обрушились оптовые цены на электроэнергию. На бирже Nord Pool мегаватт в час стоил меньше одного евро, сообщили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российские диплом...
- ТЛ Путин рассказал о...
- Двенадцать оппози...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым