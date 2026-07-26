Иеромонах Тихон погиб в ДТП в Нижегородской области

В Володарском муниципальном округе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в результате которого погиб иеромонах Тихон, исполнявший обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни.
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