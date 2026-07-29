Личный путеводитель по неизведанной Мурманской области: от Хибин до полуострова Рыбачий

Когда я впервые задумалась о поездке за Полярный круг, в голове, как и у многих, всплывали лишь открыточные образы китов, охотящихся у берега, и зеленоватые переливы северного сияния над крышами Териберки.
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