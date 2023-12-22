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Председатель госсовета КНДР послал всему "прогрессивному" человечеству привет

Председатель госсовета КНДР послал всему "прогрессивному" человечеству привет

ФОТО: KCNA/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ КИМ ЧЕН ЫН ПЕРЕДАЛ РУССКИМ СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ВСУ В ДНЕПРЕ: ПО США КОРЕЙЦЫ УДАРЯТ САМИ Председатель госсовета КНДР послал всему "прогрессивному" человечеству привет: межконтинентальная баллистической ракета "Хвасон-18" поднялась на высоту 6518 м, пролетела за час тысячу км и поразила учебную цель в Японском море.

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