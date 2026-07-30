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Порядок, государство

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В Рязани полицейские выявили фиктивную постановку на миграционный учет 19 иностранцев

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Рязани в ходе проведения проверочных мероприятий совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили множество фактов нарушения миграционного законодательства 56-летней неработающей местной жительницей.

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