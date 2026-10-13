Watch: Man catches 20 paper planes in his mouth in one minute

An Idaho man teamed up with his 13-year-old niece to break the Guinness World Record for the most paper aircraft caught in the mouth in one minute.
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