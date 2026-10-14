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Курские новости

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Прокуратура Курского района предостерегла подрядчика ремонта соцучреждения

Прокуратура Курского района предостерегла подрядчика ремонта соцучреждения

Прокуратура предупредила подрядчика, так как ремонт Дома социального обслуживания в Курском районе выполнен только на 75% и есть риск срыва сроков.

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