Поступает информация о новых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Речь идёт о продолжающейся демилитаризации, включающей в себя уничтожение и поставляемых из-за рубежа военной техники и боеприпасов, прибывающих на Украину наёмников.
Поступает информация о новых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Речь идёт о продолжающейся демилитаризации, включающей в себя уничтожение и поставляемых из-за рубежа военной техники и боеприпасов, прибывающих на Украину наёмников.
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