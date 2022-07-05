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Наносятся удары по военным объектам в разных регионах Украины: Шостка, Николаев, Харьков

Наносятся удары по военным объектам в разных регионах Украины: Шостка, Николаев, Харьков

Поступает информация о новых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Речь идёт о продолжающейся демилитаризации, включающей в себя уничтожение и поставляемых из-за рубежа военной техники и боеприпасов, прибывающих на Украину наёмников.

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