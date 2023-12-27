Ассоциация анимационного кино подвела итоги 2023 года. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба ААК. 2023 год прошел очень плодотворно как для отдельных компаний-членов Ассоциации, так и для российского анимационного кино в целом, говорится в сообщении.