Лучший способ скрыть правду – это сказать ее в шутку

После шумной свадебной пирушки молодожёны идут в номер отеля на первую брачную ночь. Жених так волнуется, что никак не может трясущимися руками попасть ключом в замочную скважину… Новоиспеченная жена тяжело вздыхая: - Хорошенькое начало, нечего сказать!.