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Лучший способ скрыть правду – это сказать ее в шутку

Лучший способ скрыть правду – это сказать ее в шутку

После шумной свадебной пирушки молодожёны идут в номер отеля на первую брачную ночь. Жених так волнуется, что никак не может трясущимися руками попасть ключом в замочную скважину… Новоиспеченная жена тяжело вздыхая: - Хорошенькое начало, нечего сказать!.

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