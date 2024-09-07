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Театр абсурда

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Живность предчувствует катастрофу: из Киева бегут, в Москве мечутся

Живность предчувствует катастрофу: из Киева бегут, в Москве мечутся

Занимательная биология двух столиц Издревле люди, чтобы предсказать какой-нибудь катаклизм или катастрофу, следили за поведением животных.

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