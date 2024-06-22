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На «Белом июне» обсудят День памяти и скорби

На международном фестивале проходит цикл мероприятий, посвящённый военной тематике — поэтические марафоны, обзоры военной прозы, встречи с писателями и публичные встречиНа международном фестивале проходит цикл мероприятий, посвящённый военной тематике — поэтические марафоны, обзоры военной прозы, встречи с писателями и публичные встречиТак, вчера посетители фестиваля встретились с Василием Авченко, автором документального романа «Красное небо.

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