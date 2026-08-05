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Взгляд знаменитого дедушки и строгие правила: как живет и выглядит 9-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана

Взгляд знаменитого дедушки и строгие правила: как живет и выглядит 9-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана

На новых снимках девятилетний Платон Виторган выглядит очень повзрослевшим. Пользователи Сети всё чаще замечают, что мальчик растет копией своего дедушки — Анатолия Собчака.

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