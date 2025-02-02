Гендиректор «Балтики» о матче со сборной КНДР: «Они хорошо смотрелись против Японии и Ирана в прошлом году. Готовятся к продолжению отбора на ЧМ»

Игра пройдет в Турции 4 февраля. «В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира.
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