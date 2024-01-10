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Четверть россиян проверяют ребенка у педиатра раз в месяц

Четверть россиян проверяют ребенка у педиатра раз в месяц

Россияне внимательно относятся к здоровью детей и держат этот вопрос на постоянном контроле. Состояние ребенка у врача каждый месяц проверяют 27,4% родителей, раз в три месяца это делают 20,8%, раз в полгода — 15,8%, раз в год — 6,3%.

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