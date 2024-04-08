Свердловский экс-полицейский боролся с коллегой на коленях у силовиков

Бывший полицейский из Сухого Лога Роман Федонов, которого обвинили в покушении на убийство экс-замначальника уголовного розыска ОМВД «Сухоложский» Андрея Тимакина, якобы боролся с ним в машине, полной силовиков.
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