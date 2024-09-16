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Северная Корея создала огромные проблемы украинской армии – Буданов

Военные поставки КНДР в России существенно влияют на ход боевых действий на Украине. Об этом, выступая на «Ялтинской европейской стратегии», заявил заочно арестованный в РФ начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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