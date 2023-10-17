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Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

  @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить.

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Комментарии
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Я
Яна
Искоренять надо такие организации.
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