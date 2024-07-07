"Говорит Москва": у 75 отравившихся роллами в Бурятии подтвердился сальмонеллез

Сальмонеллез подтвердился у 75 человек, отравившихся роллами в одном из кафе в Республике Бурятия. Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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