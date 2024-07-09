8 июля – День зенитных ракетных войск Зенитные ракетные войска, как и остальные силы противовоздушной обороны, сегодня играют ключевую роль в самом масштабном вооруженном конфликте на территории Европы с момента окончания Второй мировой войны – в специальной военной операции на Украине.