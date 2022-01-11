На Влаховича придется потратить до 180 млн евро, если учитывать зарплату по 5-летнему контракту. «Арсенал» готов

«Арсенал» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По данным Daily Mail, лондонскому клубу придется потратить около 150 миллионов фунтов (почти 180 млн евро) на этот трансфер.
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