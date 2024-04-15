Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Вовладар Даров
    Ненадо писать о них, никчемные люди которые не приносят пользу России, а только гадят!Покой им только с...
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    Избавьте нас от информации об этой парочке. Умерли так умерли...Покой им только с...
  • Искандер
    Да и насрать ему в кипу, ПримаНдону. Что первому, что второму.Покой им только с...

Польша и ФРГ планируют сократить меры поддержки украинских беженцев

Польша и ФРГ планируют сократить меры поддержки украинских беженцев

Власти Польши и Германии рассматривают варианты сокращения мер поддержки украинских беженцев. Законопроект, ужесточающий правила получения помощи украинцами, уже находится в разработке, ожидается, что он вступит в силу к лету.

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