Немкин объяснил механизм электронной визы для гостей России

С 1 августа в России началась выдача электронных виз для граждан 55 государств. По словам члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, это один из этапов цифровой трансформации России.
С 1 августа в России началась выдача электронных виз для граждан 55 государств. По словам члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, это один из этапов цифровой трансформации России.
Свежие комментарии