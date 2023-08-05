Парламентская газета

924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Если Хуснуллина не убрать с восстановительных работ на новых территориях, то благодаря ввозу туда пришлых мигрантов, ...Хуснуллин провел ...
  • Александр Макеев
    Это отрадно! К этому надо добавить необходимость отказаться в России от применения архаичной, не эргономичной клавиат...Немкин: Развитие ...
  • Сергей Нововожилов
    Мелко плавает, Депутат Госдумы. Раньше этим занимались профсоюзы.В ЛДПР предложили...

Немкин объяснил механизм электронной визы для гостей России

Немкин объяснил механизм электронной визы для гостей России

С 1 августа в России началась выдача электронных виз для граждан 55 государств. По словам члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, это один из этапов цифровой трансформации России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх