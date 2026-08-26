Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

Собянин: Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

Собянин: Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

Московский городской транспорт продолжает набирать популярность. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в январе - июле 2026 года на всех видах транспорта было совершено 2,46 миллиарда поездок - на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии