Собянин: Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

Московский городской транспорт продолжает набирать популярность. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в январе - июле 2026 года на всех видах транспорта было совершено 2,46 миллиарда поездок - на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2025 года.